sonyazhytkova .7 февраля, 2024 8

Ця нова кримінальна серія обіцяє перевернути стандартні уявлення про жанр, та привнесе сучасний погляд на класичні історії приватного детектива, які розгортаються в Лос-Анджелесі.

У ролі приватного детектива Джона Сугара виступає Колін Фаррелл, який відправляється розкрити таємницю зникнення онуки легендарного продюсера Голлівуду. Під час розслідування він виявляє темні сімейні секрети, які приховувалися протягом багатьох років.

Режисером цього амбітного проєкту виступив номінант на премію "Оскар" Фернандо Мейреллес, а сценарій написав автор "Я - легенда" Марк Протосевіч. У ролях також знялися Кірбі Хауелл-Баптіст, Емі Райан, Джеймс Кромвелл, Анна Ганн та інші відомі актори. За попередніми даними, серіал обіцяє багато несподіваних поворотів, а з таким талановитим акторським складом "Sugar" обіцяє стати чимось дійсно особливим.

Джерело: Мovieweb