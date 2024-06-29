sonyazhytkova .29 июня, 2024 4

Apple TV+ прийняли рішення не продовжувати шоу на третій сезон.

Серіал, створений Девідом Вестом Рідом, отримав раннє продовження на другий сезон у квітні 2023 року. Історія розповідає про маленьке містечко, яке назавжди змінюється після появи таємничого апарату в місцевому магазині. Цей пристрій обіцяє розкрити справжній потенціал кожного жителя. О’Дауд грає роль Дасті Габбарда, доброзичливого сім’янина та вчителя, який спостерігає, як оточуючі його люди переосмислюють свої життєві вибори та амбіції на основі роздруківок машини, і сам починає сумніватися, чи дійсно він такий щасливий, як вважав раніше.

Хоча Дасті ставиться до апарату скептично, його дружина Кесс (у виконанні Габріель Денніс) захоплюється думкою, що існує щось більше. Як і багато інших жителів Дірфілда, подружжя вело відносно безпечне та спокійне життя, поки не з’явилася машина Морфо. Однак тепер вони мають зіткнутися з нереалізованими досягненнями в гонитві за кращим майбутнім.

Другий сезон "The Big Door Prize", як і багато інших скасованих шоу, завершився на найцікавішому місці.

Девід Вест Рід був шоуранером та виконавчим продюсером разом із Девідом Еллісоном, Даною Голдберг, Мікі Лі, Йонгом Кю Кімом, Хьюн Паком, Біллом Бостом та Сарою Волкер.

Джерело: Deadline