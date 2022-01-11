Таня Гончаренко .11 января, 2022 2

Не смотря на то, что "Анатомия страсти", пожалуй, самый долгоиграющий медицинский сериал, телеканал АВС доволен показателями шоу и принял решение о продлении теледрамы на 19 сезон, - сообщает Variety.

"Анатомия страсти" (в оригинале "Grey's Anatomy") вышла в эфир в 2005 году и с тех пор продолжает пользоваться популярностью.

Элен Помпео, которая исполняет главную роль Мередит Грей, станет ещё и исполнительным продюсером сериала.

Сюжет, скорее всего, продолжит развиваться в вымышленном мире после пандемии коронавируса – борьбе врачей с ковидом был посвящен 17 сезон.