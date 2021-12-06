Таня Гончаренко .6 декабря, 2021 7

Вслед за финалом первой части 7го сезона канал AMC сообщил о продлении сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" на 8 сезон. - сообщает Deadline

спин-оффом и приквелом сериала "Ходячие мертвецы", основанном на одноимённой серии комиксов.

Напомним, "Бойтесь ходячих мертвецов" является

В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон Кларк (Ким Диккенс) и разведённого учителя Трэвиса Манава (Клифф Кёртис), которые вместе пытаются выжить в зомби-апокалипсисе.

Отличная новость в том, что одна из главных героинь первых 4 сезонов Мэдисон Кларк вернется во второй части 7 сезона (премьера 17 апреля 2022 года) и останется в 8-м.

События во второй половине седьмого сезона разворачиваются спустя несколько месяцев после ядерного взрыва.