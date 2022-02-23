Таня Гончаренко .23 февраля, 2022 6

Телекомпания NBC продлила криминальную драму "Черный список" (The Blacklist) с Джеймсом Спейдером и Меган Бун в главных ролях на десятый сезон. Спейдер подтвердил эту новость в "Вечернем шоу Джимми Фэллона", - пишет Deadline

Дата выхода десятого сезона не называется.

На данный момент, транслируется девятый сезон проекта. Напомним, шоу рассказывает об одном из самых разыскиваемых преступников в мире - Рэймонде Реддингтоне, который добровольно сдался и согласился помогать ФБР выслеживать самых опасных беглецов и "криминальных умов".