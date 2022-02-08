Таня Гончаренко .8 февраля, 2022 6

Уже спустя три дня после премьеры на стриминге, Amazon было принято решение продлить драматический боевик "Джек Ричер" на второй сезон, - сообщает Deadline.

Причиной такого решения стали отличные рейтинги первого сезона за кратчайший период. По данным Amazon, шоу "Джек Ричер" с участием Алана Ричсона, вошло в ТОП-5 самых популярных сериалов всего за 24 часа. Также, проект считается одним из самых рейтинговых оригинальных проектов Amazon со зрительской оценкой 4,7.

Напомним, первый сезон основан на романе Ли Чайлда "Этаж смерти" и рассказывает о ветеране войны по имени Джек Ричер, который ушел в отставку и путешествует по стране без телефона и с минимальным количеством вещей. Вскоре, Ричер станет главным подозреваемым в убийстве, в маленьком городке Маргрейв, штат Джорджия, где впервые за 20 лет случилось убийство. Но обвинить и подставить человека такого уровня окажется не так уж просто.