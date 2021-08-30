Таня Гончаренко .30 августа, 2021 12

"Manifest" официально возвращается в большом четвертом и последнем сезоне только на Netfliх - сообщается на странице сериала в Twitter.

Напомним, ранее сериал был закрыт каналом NBC. Но, фантастическое шоу достаточно сильно полюбилось зрителям и, в привычной для себя манере, Netfliх решили довести его до логического завершения.

Сюжет сериала разворачивается вокруг группы людей летевших из Ямайки в Нью-Йорк, которые после приземления обнаруживают, что между взлетом и посадкой прошло не несколько часов, а целых 5 лет.

Четвертый сезон заявлен как последний и насчитывает 20 эпизодов. Даты релиза ещё нет, но доступен тизер, который опубликовали в том же посте.