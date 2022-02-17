Телеканал Showtime сообщил, что популярный драматический сериал "Миллиарды" продлен на седьмой сезон, - пишет Variety.Не смотря на то, что после пятого сезона шоу покинул исполнитель одной из главных ролей Дамиан Льюис (Бобби Аксельрод), проект продолжает пользоваться популярностью и показывать отличную статистику.
Седьмой сезон расскажет как Майкл Принс разрабатывает новую стратегию, более тонкую и изощренную, чем раньше для хедж-фонда, который ему оставил Аксельрод.
Дата выхода пока не называется.