Таня Гончаренко .17 февраля, 2022 5

Телеканал Showtime сообщил, что популярный драматический сериал "Миллиарды" продлен на седьмой сезон, - пишет Variety.

Не смотря на то, что после пятого сезона шоу покинул исполнитель одной из главных ролей Дамиан Льюис (Бобби Аксельрод), проект продолжает пользоваться популярностью и показывать отличную статистику.

Седьмой сезон расскажет как Майкл Принс разрабатывает новую стратегию, более тонкую и изощренную, чем раньше для хедж-фонда, который ему оставил Аксельрод.

Дата выхода пока не называется.