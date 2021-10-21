Таня Гончаренко .21 октября, 2021 7

Новый сериал от Netflix под названием "Уборщица. История матери-одиночки" близок к тому, что бы побить рекорд по просмотрам нашумевшего сериала о девушке-шахматистке "Ход королевы" - сообщает Deadline.

По данным стриминга, драматический сериал о матери-одиночке может стать самым рейтинговым сценарным мини-сериалом на Netflix. Нынче, это почетное место занимает "Ход королевы".

На данный момент, "Уборщица. История матери-одиночки" посмотрело более 62 миллионов домохозяйств. Если за 28 дней с момента премьеры, которая состоялась 1 октября, количество просмотров перевалит за 67 млн, рекод установленный "Ходом королевы" будет побит.

Новый драматический мини-сериал основан на книге Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты".

Сценарий написала Молли Смит Мецлер, главные роли исполнили Маргарет Куэлли и Энди МакДауэлл.