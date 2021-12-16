Таня Гончаренко .16 декабря, 2021 7

В предверии Нового года глава по контенту Paramount+ решил порадовать фанатов сериала "Почему женщины убивают" новостью о продлении шоу на третий сезон - сообщает Deadline

Первых два сезона сериала созданного Марком Черри получили высокий рейтинг и оценки критиков. Оба сезона раскрывают истории семейной и социальной жизни гланых героинь, которые тем или иным образом связны с изменами и интригами, которые приводят к убийствам.

" "Почему женщины убивают" исследует запутанную жизнь главных героинь со стилем, шармом и черным юмором, присущим Марку Черри". Мы так рады, что аудитория сериала продолжает расти, и второй сезон "Почему женщины убивают" входит в десятку самых популярных сериалов на Paramount+, как с точки зрения общей вовлеченности, так и с точки зрения привлечения новых подписчиков. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем огласить имена актеров, которые создадут новых ярких и скандальных персонажей, созданных Марком Черри, когда сериал вернется с третьей главой" -заявил глава по контенту Paramount+.