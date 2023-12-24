sonyazhytkova .24 декабря, 2023 1

82-річний актор був покладений на вічний відпочинок, поруч зі своєю коханою Фаррою Фосетт, на цвинтарі Westwood Memorial Park у Лос-Анджелесі.

Пара, яка протягом трьох десятиліть пережила бурхливі стосунки, знову з'єдналася після смерті Фосетт у 2009 році. За словами газети Daily Mail, церемонія прощання зібрала близько 25 осіб, серед яких був син пари - Патрік.

Смерть Райана О'Ніла, який помер 8 грудня, викликана "загальним серцевим недугом", як вказано в його свідоцтві про смерть, опублікованому в той же день. Основна причина - кардіоміопатія, захворювання м'яза серця. Інших причин не вказано. Актора турбували проблеми зі здоров'ям, оскільки йому був поставлений діагноз раку передміхурової залози в 2012 році і хронічного лейкозу в 2001 році.

Райан О'Ніл славився своєю акторською кар'єрою в 1970-х роках, зокрема фільмами "Паперовий місяць", де він грав разом з дочкою Тетум. Їй було дев'ять років під час зйомок, і вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану, ставши наймолодшою лауреаткою премії. Його інші фільми включають "Що там, док?" та "Основна подія", а також "Баррі Ліндон". Світ пам'ятає та вшановує великого актора, який залишив незабутній слід в історії кінематографу.

Джерело: Deadline