Анастасия Лях .19 октября, 2020 10

На потоковом сервисе некоторый диснеевский контент получил предупредительные отметки, оповещающие зрителя о том, что материал содержит элементы дискриминации и грешит культурными стереотипами, пишет Deadline.

Дословно предупреждение звучит так: «Этот фильм (мультфильм, сериал, телешоу) изображает в негативном свете чужую культуру. Подобные стереотипы являются неполиткорректными».

Предупреждение появилось перед просмотром таких классических диснеевских мультиков, как «Леди и бродяга», «Дамбо», «Питер Пэн», «Книга джунглей» и некоторых других. Так, к примеру, сцену из «Дамбо», где черные вороны, говорящие с афроамериканским акцентом, учат слоненка летать с помощью ушей, посчитали отсылкой к американской политике расовой сегрегации.

Напомним, ранее подобные предупреждения появились на потоковом сервисе HBO Max. Началось все с дискуссии вокруг «Унесенных ветром», которые сперва были удалены с сервиса, а затем возвращены с комментарием о присутствующем в сюжете расизме.