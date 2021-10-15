Таня Гончаренко .15 октября, 2021 7

Юхнокорейский сериал "Игра в кальмара" возглавивший список самых популярных на Netflix шоу в 90 странах очень осуждается Северной Кореей - пишет TMZ.

Популярность "Игры в кальмара" поражает! Все соц сети пестрят рекомендациями посмотреть шоу, оценки зрителей достигли небес, Netflix признал проект самым просматриваемым за все время существования стриминга, но Северная Корея назвывает его "печальной реальностью отвратительного южнокорейского общества".

Не смотря на то, что в Северной Корее на законодательном уровне запрещены иностранные сериалы, местное издание Arirang Mear выпустило осуждающую рецензию, в которой говорится, что сериал "приобрел популярность, потому что раскрывает реальность южнокорейской капиталистической культуры". Arirang Mear рассматривает капиталистическую культуру Южной Кореи как место, где "коррупция и безнравственные негодяи стали обычным явлением".

Также, речь шла о том, что "сериал заставляет людей осознать печальную реальность южнокорейского общества, в котором людей вынуждают к жесткой конкуренции, а их человечность безжалостно уничтожается".

Напомним, сюжет шоу разворачивается вокруг игры на выживание, в которой нищие люди принимают участие по собственной воле. За любой неверный шаг, в казалось бы детских играх, участник лишается жизни, но победитель переживший всех забирает выигрыш в размере 38 миллионов долларов.