Анастасия Лях .13 августа, 2021 10

Известный провокатор и скандалист Шайа ЛаБаф, периодически эпатирующий публику эксцентричными выходками, сыграет католического святого Падре Пио, сообщает Variety.

Режиссером байопика выступает Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Добро пожаловать в Нью-Йорк », «Пазолини»). По словам постановщика, фильм расскажет о молодости Пио до того, как его причислили к лику святых. Действие развернется после Первой мировой войны.

Ранее Феррара исследовал жизнь Падре Пио в документальной работе «В поиске Падре Пио». На ее основе и будет снят игровой байопик.

Что касается ЛаБафа, недавно бывшая девушка актера обвинила его в абьюзе как физическом, так и психологическом. Звезда публично извинился и пообещал пройти курс психотерапии.