Известный провокатор и скандалист Шайа ЛаБаф, периодически эпатирующий публику эксцентричными выходками, сыграет католического святого Падре Пио, сообщает Variety.
Режиссером байопика выступает Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Добро пожаловать в
Ранее Феррара исследовал жизнь Падре Пио в документальной работе «В поиске Падре Пио». На ее основе и будет снят игровой байопик.
Что касается ЛаБафа, недавно бывшая девушка актера обвинила его в абьюзе как физическом, так и психологическом. Звезда публично извинился и пообещал пройти курс психотерапии.