sonyazhytkova .10 ноября, 2024 8

Тричі лауреатка премії Греммі та 14-разова володарка Латино-Греммі, відома співачка, знову втілить Газель у продовженні популярної анімаційної франшизи від Disney.

Шакіра, авторка тричі платинового хіта "Try Everything" з першої частини "Зоотрополіса", з радістю повідомила своїм шанувальникам, що вона знову з'явиться у продовженні мультфільму. У відеозверненні співачка поділилася емоціями: "Я маю важливу новину для вас! Газель повертається в 'Зоотрополіс 2' — і вона буде не тільки з новим виглядом, а й з новою піснею та танцями. Подивіться, як вона здивує разом з танцюристами-тиграми. Вірю, вам сподобається! Більше не можу сказати, але чекаю на вас на своєму турі наступного року і, звісно, у кіно в листопаді 2025!".

Прем'єра "Зоотрополіса 2" відбудеться 26 листопада 2025 року. Перша частина фільму, що вийшла в 2016 році, зібрала більше мільярда доларів і здобула "Оскар" за найкращу анімацію. У ній зайчиха-поліцейська Джуді Гопс (Джиніфер Гудвін) і хитрий лис Нік Уайлд (Джейсон Бейтман) разом розкривали змову в місті антропоморфних тварин.

Режисери і сценаристи сиквелу — Байрон Говард і Джаред Буш. У новому фільмі Джуді та Нік знову об'єднуються, щоб розкрити складну справу, що стосується хитрого змія на ім'я Гері, якого вони будуть переслідувати. Озвучить цього персонажа володар "Оскара" Кі Куї Кван, відомий за роллю в "Усе всюди й одразу".

Джерело: Deadline