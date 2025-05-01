sonyazhytkova .1 мая, 2025 4

Трейлер продовження психологічного трилера "Дев’ять ідеальних незнайомців", в якому Ніколь Кідман знову перевтілюється в загадкову Машу Дмитриченко — гуру велнесу з неабияким ухилом у радикальні методи "зцілення". Цього разу події розгортаються серед мальовничих, але водночас суворих пейзажів австрійських Альп.



За сюжетом, дев’ятеро незнайомців, відібраних за "дивними обставинами", прибувають на ретрит, який обіцяє бути переломним у їхньому житті. Але те, що починається як шлях до внутрішньої гармонії, швидко перетворюється на небезпечний експеримент. Та чи готові гості до того, що їх чекає?

Серед нових облич у другому сезоні — Генрі Голдінг, Крістін Баранскі, Енні Мерфі, Ліна Олін, Мюррей Бартлетт, Доллі де Леон, Мейзі Річардсон-Селлерс, Марк Стронг та інші. Сценарій сезону обіцяє несподівані зв’язки між учасниками, глибоке занурення у їхні травми та незвичні методи Маші, яка, схоже, не лише хоче вилікувати своїх гостей — але й себе.

Прем’єра — вже 21 травня. Нас чекають одразу дві серії, далі — щосереди аж до фіналу 2 липня.

А от що приховує цей ідеальний на перший погляд ретрит — дізнаємося зовсім скоро. Але одне ясно вже зараз: спокій — це останнє, що чекає на цих дев’ятьох.

Джерело: Deadline