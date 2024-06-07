sonyazhytkova .7 июня, 2024 11

Удача і справді на стороні шанувальників, новий роман з популярної серії для молоді "Голодні ігри: Світанок на жнивах" буде випущений 18 березня 2025 року, а його кіноадаптацію заплановано на 20 листопада 2026 року.

Наразі відомо небагато про майбутній фільм. Лише один пост у соціальних мережах підтвердив вихід екранізації та дату її релізу. Інформації про акторський склад і повернення улюбленого режисера Френсіса Лоуренса, який працював над попередніми фільмами франшизи, поки немає. Однак, згідно з інтерв'ю для Variety у 2023 році, це дуже ймовірно.





Але, є деякі деталі про роман, які можуть бути використані в кіно. "Світанок на жнивах" повертає нас у світ Панема за двадцять чотири роки до подій "Голодних ігор", починаючи з ранку жнив П’ятдесятих Голодних ігор, також відомих як Другий Квартальний Катаклізм. Віддані фанати знають, що П’ятдесяті Голодні ігри виграв Геймітч Абернаті (персонаж Вуді Гаррельсона у фільмах), що вказує на можливість його центральної ролі в історії. Шанувальники давно просили книгу або фільм, присвячений іграм Геймітча. Однак, оскільки "У вогні" вже розповідалося про його перемогу, Коллінз може вирішити відкрити цю історію з іншої сторони.

Очікуйте нових подробиць у найближчий час. Ймовірно, що кастинг буде оголошено лише після виходу роману, щоб зберегти інтригу для читачів. Виробництво фільму, скоріш за все, стартує після березня 2025 року з цією ж метою.

Джерело: Тomsguide