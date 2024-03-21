sonyazhytkova .21 марта, 2024 10

Проходячи через ABC, Hulu та інші цифрові платформи за три дні, сьомий сезон телешоу, який вшановує дух катастрофічного трилера «Пригода Посейдона», залучив до екранів 8,85 мільйонів глядачів.

Це майже на 80% більше, ніж кількість глядачів прямого ефіру плюс одного дня, яка становила 4,93 мільйона. Триденні цифри роблять цей мультиплатформний епізод найбільш перегляданим з листопада 2022 року. За даними Disney, прем'єра «9-1-1» побила новий рекорд стрімінгу з 2,4 мільйонами глядачів на цих платформах. На Hulu серіал показав свій найпопулярніший день в історії 15 березня, за один день після дебюту сьомого сезону, набравши 1,6 мільйона годин.

За рейтингами драма ABC піднеслася до 1,84 серед аудиторії 18-49 років, що є найвищим показником для шоу протягом майже двох років, з травня 2022 року.

Прем'єра сьомого сезону "9-1-1" зібрала 4,93 мільйона глядачів 14 березня, трохи перевищивши показники попереднього сезону — 4,8 мільйона. Це найвищий результат з моменту 10 епізоду шостого сезону.

«9-1-1», створений Райаном Мерфі, Бредом Фолчуком і Тімом Майніром, розповідає про життя перших реагентів Лос-Анджелеса — поліцейських, парамедиків, пожежників та диспетчерів. У серіалі зіграли Анджела Бассетт, Пітер Краусе, Олівер Старк, Дженніфер Лав Г'юїтт, Раян Гузман, Айша Хіндс, Кеннет Чой, Корін Массія та Гевін Мак-Х'ю.



Перенесення шоу на ABC стало можливим після повернення Мерфі до його попередньої студії 20th Television, яка тепер належить до Disney TV Studios, та його зновуєднання з головою Disney Entertainment Даною Вальден.

Джерело: Deadline