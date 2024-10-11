sonyazhytkova .11 октября, 2024 7

Компанія Magnolia Pictures презентувала запальний трейлер фільму "The Gutter", який вийде на екрани вже 11 жовтня 2024 року.

У фільмі Шамейк Мур грає Вальта — зухвалого невдаху, який раптово вирішує стати кращим боулером планети. Його амбітний шлях до слави ускладнюється, коли на сцену повертається легендарна Лінда "Дробарка" Керсон, майстерно зіграна Сюзан Сарандон.

Безробітний Вальт, який не досяг значних успіхів у житті, випадково відкриває свій хист до боулінгу. За підтримки завсідниці бару на ім'я Скунс (Д'Арсі Карден), він кидається у професійний спорт, щоб врятувати місцевий боулінг-клуб від банкрутства. Його незвичайний підхід та вражаюча техніка роблять його несподіваним фаворитом серед гравців, але разом з тим викликають заздрість і роздратування у титулованої Лінди, яка не збирається так легко здавати свої позиції.

Джерело: Мovieweb