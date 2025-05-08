sonyazhytkova .8 мая, 2025 9

Чоловік із Міссісіпі, який намагався пробитися до маєтку зірки культового серіалу "Друзі", виявився не просто надто наполегливим фанатом. Тепер йому загрожує в'язниця за сталкінг та вандалізм.

5 травня спокій Дженніфер Еністон у її розкішному будинку в Бел-Ейр було порушено – 48-річний Джиммі Вейн Карвайл врізався на авто у ворота її маєтку. Як з’ясувалося, цей інцидент став лише кульмінацією тривалого переслідування акторки.

Окружна прокуратура Лос-Анджелеса висунула Карвайлу звинувачення у сталкінгу та вандалізмі. Якщо його визнають винним, йому загрожує до трьох років ув’язнення в каліфорнійській в’язниці. Наразі чоловік перебуває під вартою, призначена застава — 150 тисяч доларів. Арешт відбувся після того, як охорона Еністон стримала зловмисника до прибуття поліції.

Згідно з офіційною заявою прокурора, переслідування тривало понад два роки: з березня 2023 року Карвайл надсилав акторці нав’язливі повідомлення через соціальні мережі, електронну пошту та залишав голосові повідомлення. Ситуація стала небезпечною, коли він вирішив перетнути межу — буквально.

Особняк Дженніфер Еністон, де трапився інцидент, розташований на території площею 3,4 акра і був спроєктований легендарним архітектором А. Квінсі Джонсом. Відомо, що акторка придбала його у 2010-х роках майже за 21 мільйон доларів і разом із колишнім чоловіком Джастіном Теру зробила капітальний ремонт.

На щастя, акторка не постраждала, але слід від цього вторгнення залишиться надовго — навіть у стінах, що колись здавалися найнадійнішим укриттям.

Джерело: Deadline