sonyazhytkova .16 февраля, 2024 17

Компанія оголосила, що цей сезон стане останнім розділом саги про сім'ю Гаргрівс. Прем'єра відбудеться 8 серпня 2024 року.

"Академія Амбрелла", що вийшла на екрани у 2019 році, швидко завоювала популярність серед глядачів завдяки своєму унікальному поєднанню моторної комедії, складних персонажів і захоплюючих світових витоків. Адаптація коміксу Джерарда Вея у серіалі миттєво здобула успіх, зайнявши місце серед трьох найпопулярніших шоу Netflix у перший рік показів. Третій сезон ще більше закріпив статус, вийшовши на перше місце в тижневому рейтингу англомовного телебачення Netflix і набравши 124,5 мільйонів переглядів за перший тиждень.

За даними Deadline, фінальний сезон обіцяє дати відповіді на всі заплутані сюжетні лінії і закінчити розвиток улюблених героїів, що так захоплювали глядачів. Стів Блекман вже від початку режисує серіал і тепер він приготував гідне завершення історії Гаргрівс. Блекман повертається як виконавчий продюсер і шоураннер, забезпечуючи збереження унікального візійного стилю серіалу до кінця.

Фанати можуть очікувати повернення улюблених персонажів, з Елліотом Пейджем, Томом Хоппером, Еммі Ревер-Лампман, Айденом Галлахером, Девідом Кастаньєдою, Джастіном Міном, Робертом Шіханом, Ріту Арьою, Колмом Феором, Ніком Офферманом, Меган Маллалі та Девідом Кроссом, які стануть частиною цієї важливої історії. Різноманітний склад акторів відіграв критичну роль у створенні образу ексцентричної та складної родини, тож їх виступи у фінальному сезоні зберігають особливий інтерес.

Джерело: Мovieweb