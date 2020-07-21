Анастасия Лях .21 июля, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Старая гвардия"

Как сообщает The Daily Telegraph, актриса перенесла три непростые операции из-за травм, полученных на съемках фильма «Старая гвардия».

По словам Терон, всю серьезность травм она осознала уже потом, когда продакшен завершился, хотя травмировалась на том этапе, когда до окончания съемок оставалось больше месяца. Актриса сломала большой палец руки и защемила локтевой нерв, из-за чего совершенно не могла управлять рукой.

Шарлиз Терон часто выполняет трюки на съемочных площадках самостоятельно, и получать травмы актрисе не впервой.

Напомним, «Старая гвардия» — экранизация одноименного комикса, вышедшая на потоковом сервисе Netflix 10 июля. Фильм оказался одним из самых рейтинговых по количеству просмотров в рамках оригинального контента стриминговой платформы.