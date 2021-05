Анастасия Лях .27 мая, 2021 10

Актриса спродюсирует пока что безымянную игровую картину, основанную на реальной истории борьбы нескольких женщин против сексизма в серфинге, сообщает Deadline.

Фильм будет основан на журналистской статье из New York Times под названием «Битва за равноправие в одном из самых опасных видов спорта на Земле» (The Fight For Gender Equality In One of the Most Dangerous Sports on Earth). Речь пойдет о четырех героинях-серфингистках , которым пришлось сражаться не только с волнами, но и с правилами, согласно которым в соревнованиях участвуют лишь мужчины.

Режиссурой займется Ники Каро, постановщица фильмов «Мулан» и «Жена смотрителя зоопарка». Вероятно, Шарлиз Терон выступит не только продюсером, но и исполнительницей одной из ролей. Финансирует проект стриминг Netflix.