Актриса спродюсирует пока что безымянную игровую картину, основанную на реальной истории борьбы нескольких женщин против сексизма в серфинге, сообщает Deadline.
Фильм будет основан на журналистской статье из New York Times под названием «Битва за равноправие в одном из самых опасных видов спорта на Земле» (The Fight For Gender Equality In One of the Most Dangerous Sports on Earth). Речь пойдет о четырех
Режиссурой займется Ники Каро, постановщица фильмов «Мулан» и «Жена смотрителя зоопарка». Вероятно, Шарлиз Терон выступит не только продюсером, но и исполнительницей одной из ролей. Финансирует проект стриминг Netflix.