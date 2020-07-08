Анастасия Лях .8 июля, 2020 0

Как мы уже писали, режиссер всех четырех фильмов о Безумном Максе Джордж Миллер готовит спин-офф-предысторию о Фуриосе, которую в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон.

Напомним, в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» воительница Фуриоса, которая родом с земель Тысячи матерей и из клана Верная стая, восстает против Несмертного Джо и его патриархата, а Макс Рокатански (Том Харди) помогает ей освободить народ от диктатора, захватившего контроль над пищей, водой и топливом.

Во время карантина Миллер написал сценарий приквела, который рассказывает о молодости Фуриосы (видимо, о событиях до и после ее похищения слугами Несмертного Джо). Впоследствии стало известно, что Шарлиз Терон в приквеле участвовать не будет и что постановщик подыскивает юную актрису на главную роль. В частности, рассматривает кандидатуру Ани Тейлор-Джой .

В интервью The Hollywood Reporter Терон призналась, что новость о новом кастинге ее расстроила. Актриса говорит, что очень полюбила свою героиню и абсолютно гордится участием в фильме «Дорога ярости». И хотя ей жаль, что проект обойдется без нее, она доверяет решению Джорджа Миллера повести франшизу в ином направлении.