sonyazhytkova .17 марта, 2024 10

Хоча HBO відмовилося давати коментарі на цей рахунок, проте є інформація, що продюсери шукали акторку для ролі з більшою віковою характеристикою. Деталі щодо характеру цього персонажа залишаються у таємниці.

Це вже друга заміна акторів у майбутньому третьому сезоні "Білого Лотосу". Раніше HBO розірвали контракт із сербським актором Мілошем Біковичем, який висловив свою підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. На його місце був обраний болгарин Юліан Костов.

Зйомки третього сезону популярного антологійного серіалу Майка Уайта відбуваються у різних частинах Таїланду, включаючи Бангкок та острови Кох Самуі та Пхукет. Наразі, мало інформації, щодо сюжету нової частини, проте відомо, що вона розкриває історію нової групи гостей, що прибувають до іншого маєтку "Білого Лотосу". Серед гостей - представники кількох поколінь, зокрема патріарх, жінка керівниця корпорації, акторка, кілька матерів, дружина клубу та йог.

До раніше оголошеного складу також входять Керрі Кун, Мішель Монаган, Леслі Бібб, Паркер Поузі, Уолтон Гоггінс, Скотт Гленн, Наташа Ротвелл з першого сезону, Емі Лу Вуд, Патрік Шварценеггер, Джейсон Айзекс, Крістіан Фрідел, Дом Хетракул, Сара Кетрін Хук, Сем Нівола, Моргана О'Ріллі, Лек Патраваді, Шаліні Пейріс, Тайм Тхаптімтхонг, Ніколя Дюверне та Арнас Федаравічюс.

Канадська акторка та режисерка Шарлотта Ле Бон озвучувала персонажа Джой у французькому та квебекському дубляжі стрічки "Усередині". Її режисерський дебют, фільм "Озеро Сокола", був прем'єрно представлений в рамках програми "Дворик режисерів" на Каннському кінофестивалі 2022 року, а також показаний на Торонтському кінофестивалі того ж року.

Джерело: Deadline