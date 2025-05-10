sonyazhytkova .10 мая, 2025 4

Netflix офіційно представив перший трейлер до екшену "Стара гвардія 2" — продовження вибухового хіта про загін безсмертних воїнів, які протягом століть захищають людство від тіней історії.

У новому розділі цієї саги Енді (Шарліз Терон) стикається не лише з новим ворогом, а й з власною вразливістю — вона втратила безсмертя. Тим часом Квін (Вероніка Нґо), що врятувалася з багаторічного підводного полону, прагне помсти. Букер (Матіас Шонартс) перебуває у вигнанні після зради, а Найл (Кікі Лейн), Джо (Марван Кензарі), Ніккі (Лука Марінеллі) і Коплі (Чіветел Еджіофор) намагаються зібрати роз'єднану команду.

На допомогу приходить загадковий Туах (Генрі Голдінг) — старий союзник, який може знати ключ до природи безсмертя. Проте чим ближче вони до істини, тим більша загроза нависає над усім, за що вони боролися тисячі років.

Режисеркою продовження стала Вікторія Махоні, першою жінкою, яка долучилася до режисерського складу "Зоряних війн" (епізод IX). У сиквелі також з’явиться Ума Турман, чию роль творці тримають у суворій таємниці.

Зйомки "Старої гвардії 2" проходили у Греції, Марокко та Великій Британії, а фільм засновано на графічному романі Ґреґа Ракки та ілюстратора Леандро Фернандеса, але цього разу сторінки оживають із новою люттю — тепер зрадники, месники та герої стикаються в поєдинку, де переможе не найсильніший, а найвідданіший.

Шарліз Терон не лише повертається в образ лідерки, а й бере участь у постановці жорстких бойових сцен. За її словами, це — найвиснажливіша роль у кар’єрі, і це відчутно у кожному кроці, у кожному погляді.

Прем’єра фільму відбудеться у грудні 2025 року на Netflix. Підготуйся: вічність повертається з ударом у груди.