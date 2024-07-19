sonyazhytkova .19 июля, 2024 11

Після придбання високопрофільного сценарію "Apex" на початку цього року, майбутній фільм від стрімінгово гіганта набирає обертів.

Сценарій, написаний Джеремі Роббінсом, описується як суміш "Вільного сходження" та "Мовчання ягнят". Сюжет розповідає про скелелазку, яка стає мішенню для мисливця у дикій природі.

Розвиток цього проєкту є рідкісним випадком в сучасній кіноіндустрії, де більшість студій шукають готові пакети з відомими іменами. У випадку з Apex, керівники Netflix були настільки вражені сценарієм, що придбали його, маючи лише продюсерів на борту. Для акторського складу і режисури вони одразу обрали Шарліз Терон та Бальтасара Кормакура, і обидва погодилися після прочитання сценарію.

У час, коли сиквели домінують у кінопрокаті, "Apex" є прикладом оригінальної історії, яка приваблює зіркові імена.



Терон вже має досвід співпраці з Netflix, знявшись у кількох фільмах для платформи, включаючи "Школу добра і зла", "Стару гвардію" та її майбутній сиквел "Стара гвардія 2".

Джерело: Deadline