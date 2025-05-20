sonyazhytkova .20 мая, 2025 10

Lionsgate відкриває нову сторінку у всесвіті "Голодних ігор": довгоочікуваний приквел "Схід сонця на Жнива" занурить глядачів у драматичний початок 50-х Голодних ігор — справжнє випробування для молодого Геймітча Абернаті.



Роль яскравої та неповторної Еффі Тринькет — ексцентричної стилістки Геймітча Абернаті, яку раніше блискуче втілила Елізабет Бенкс, тепер дісталась талановитій і харизматичній Ель Феннінг — справжній зірці свого покоління.

У зірковому акторському складі — Джозеф Зада в ролі молодого Геймітча, Вітні Пік у образі його коханої Ленор Дов Беєрд, а також Маккенна Грейс, Джессі Племонс, Кельвін Гаррісон-молодший, Майя Хоук, Лілі Тейлор, Бен Ванг і Ральф Файнс, який повернеться у знайомій, холодній ролі — Президента Сноу, ще більш небезпечного, ніж будь-коли.

Події розгортаються на світанку фатального дня, коли Капітолій обирає трибутів для Другої Червоної Чверті — особливого випуску Голодних ігор, у якому правила стають ще жорстокішими: замість звичних 24 — до арени вирушають одразу 48 підлітків. І все це — заради видовища. Саме тут починається історія 16-річного Геймітча Абернаті — кмітливого, рішучого й небезпечного у своїй винахідливості хлопця з Округу 12, якому доведеться вижити там, де шансів майже немає.

Режисером проєкту став Френсіс Лоуренс, який повернувся до франшизи після успіху попередніх частин. Прем’єра фільму запланована на 20 листопада 2026 року.

Приготуйтеся зануритися у найнебезпечніші Голодні ігри, які коли-небудь бачив Панем. Адже на цей раз на кону не просто життя — а майбутнє цілого світу.

Джерело: Deadline