Анастасия Лях .7 октября, 2020 8

Роберт Дауни мл. побывал на фестивале Fast Company и рассказал о планах расширить киновселенную «Шерлока Холмса».

Напомним, «Шерлок Холмс» Гая Ричи вышел в 2009 году. Холмса и Ватсона сыграли Дауни и Джуд Лоу. В 2011-м был выпущен сиквел с подзаголовком «Игра теней». Сейчас идет производство третьего фильма, в режиссерском кресле которого находится уже не Ричи, а Декстер Флетчер («Рокетмен»). Лоу и Дауни вернутся к своим образам, но сюжет пока что хранится в тайне.