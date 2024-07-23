Мария Назаренко .23 июля, 2024 0

Прем'єра стрічки в кінотеатрах відбудеться 15 серпня 2025 року.

Деталі сюжету "Ніхто 2" тримаються в секреті. Виробництвом картини займуться Келлі Маккормік та Девід Лейтч через компанію 87North у співпраці з Universal. Боб Оденкірк та Марк Провіссьєро виступлять як продюсери.

Перший фільм "Ніхто" отримав високі відгуки та дебютував на першому місці в домашньому прокаті, зберігаючи рейтинг Certified Fresh на Rotten Tomatoes.

Шерон Стоун відома як актриса, продюсер, художниця, ВІЛ/СНІД активістка та автор бестселерів New York Times. Вона здобула Золотий глобус за найкращу жіночу роль у фільмі "Казино" 1996 року та номінацію на Оскар. Серед її інших відомих робіт - "Основний інстинкт", "Ножиці, "Муза", "Сфера" та "Зламані квіти". Стоун також брала участь у багатьох телепроєктах, зокрема, у серіалах "Ретчед", "Мозаїка" та "Новий Папа".

Також, акторка отримала численні нагороди за свою гуманітарну діяльність, включаючи нагороду Глобального громадянина від ООН, премію Нобелівського саміту миру та інші відзнаки. Її картини виставляються в берлінській галереї Galerie Deschler.

Джерело: Deadline