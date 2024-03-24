sonyazhytkova .24 марта, 2024 1

У нещодавньому випуску подкасту "Fly on the Wall", що ведуть Дана Карві та Девід Спейд, легендарна акторка розповіла про спробу створення стрічки про культову ляльку Mattel у 1990-х, яка не сподобалася виконавчим директорам студії.

"Я разом з продюсером, моїм другом, звернулася до студії, щоб спробувати створити Барбі у 1990-х, і тодішній голова Mattel підтримував мене", - сказала Шерон Стоун. "Нас вигнали зі студії. Вони сказали: 'Чому ви берете цю американську ікону і намагаєтеся її знищити? Що з вами не так?' Мені провели лекцію і провели до дверей".

Спейд поцікавився, яка була оригінальна концепція фільму про Барбі того часу, і Стоун поділилася деталями: "Ми почали б з того, що Барбі під'їжджає до Mattel у своєму автомобілі Барбі, а секретні служби виходять, і їхні ноги такіж великі, як автомобіль".

Акторка продовжила: "Вони супроводжують її до Mattel, і всі відступають, бо вона - найважливіший член Mattel. Всі великі люди переслідують її та лізуть їй в попу, тому що вона - королева Mattel, і це про владу бути Барбі та про те, що може зробити Барбі у світі через свою велич".

Стоун відзначила, що керівництво студії того часу не бачило Барбі як символ влади і зазначила, що ці особи вже не займають посад у компанії.

Джерело: Deadline