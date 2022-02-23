Таня Гончаренко .23 февраля, 2022 4

По книге "Женщина в огне" Лизы Барр, которая только 1 марта появится на полках в магазинах, будет снят фильм. Продюсером и исполнительницей главной роли стала Шэрон Стоун известная по фильму "Основной инстинкт", - пишет Deadline.

Сюжет расскажет о журналистке, которая оказалась втянутой в международный скандал, связанный с похищенным нацистами шедевром живописи Решится ли она на опасные поиски картины? В фильме попытаются показать, где находится грань между жаждой к справедливости и жаждой мести.

Когда выйдет сам фильм пока неизвестно.