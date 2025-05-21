sonyazhytkova .21 мая, 2025 11

Психологічний жах, виживання, канібалізм і небезпечні таємниці — все це знову чекає на глядачів. Після рекордного третього сезону "Шершні" отримали зелене світло на продовження. Але що ж станеться далі, коли вцілілі нарешті зв'язались із зовнішнім світом?..

Серіал, створений Ешлі Лайл та Бартом Нікерсоном, вже давно вийшов за межі жанрових рамок і став, справжнім, культурним феноменом — це водночас психологічний хорор, трилер про виживання та драматичний coming-of-age. У центрі сюжету — команда підлітків-футболісток із Нью-Джерсі, які після авіакатастрофи опиняються в диких лісах. Але найстрашніше починається не одразу… Їхня боротьба за виживання, як і подальше повернення до нормального життя, розгортається на двох часових лініях — у минулому та сьогоденні, де героїні намагаються приховати моторошні подробиці свого минулого.

Фінал третього сезону залишив глядачів на межі: у флешбекаx героїні вперше встановлюють контакт із зовнішнім світом, а у сучасному часі — ставки стають ще вищими, і не всі доживуть до кінця історії.

Всі епізоди третього сезону вже доступні для перегляду на Paramount+.

А от що чекає далі — страшніше, ніж будь-хто міг уявити...

Джерело: Gamesradar