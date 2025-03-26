sonyazhytkova .26 марта, 2025 1

У мережі з’явився новий трейлер серіалу за мотивами коміксів Marvel, і, схоже, попереду нас чекає справжній морок.

У короткому ролику нарешті відбувається довгоочікуване зіткнення Мета Мердока з загадковим та моторошним М’юзом. Сцена розгортається у його зловісному лігві, а далі — ще страшніше: кадри показують людей, підвішених під стелею на ланцюгах. Це пряме посилання на моторошний момент з коміксів, де М’юз використовує жертв у своєму "мистецькому" проєкті, перерізаючи їм горло й залишаючи стікати кров’ю.

А от хто саме грає М’юза — поки залишається загадкою. Чи це фінальна сутичка у серіалі, теж невідомо, але один момент змушує задуматися: схоже, Шибайголова буквально душить його до смерті. Чи дочекаємося ми кадру, де лиходій зірве маску героя?

Фанати також помітили ще одне відсилання до коміксів: у трейлері з’являється Кулак, що зловісно посміхається крізь закривавлені зуби. Все це лише підігріває інтерес до наступних серій.

Серіал "Шибайголова: Народжений наново" вже доступний на Disney Plus.

Джерело: Gamesradar