sonyazhytkova .11 октября, 2024 5

Стримінгова платформа презентувала трейлер стрічки "Марта" від Р.J. Катлера, у якому Марта Стюарт ділиться своєю історією — від злету до слави, через кримінальне засудження до відновлення після відбуття покарання.

"Я була на вершині світу", — зізнається Стюарт у трейлері.

Марту звинуватили в кримінальних злочинах, пов’язаних із торгівлею акціями. Її визнали винною за кількома статтями, зокрема, за перешкоджання правосуддю та надання неправдивих свідчень слідчим. Після засудження Стюарт провела п’ять місяців у в’язниці. "Я була трофеєм для цих ідіотів", — зізнається вона. "Мене кинули в одиночну камеру без їжі й води… Цих прокурорів слід було б загнати в кухонний комбайн і включити на повну потужність".

Документальний фільм ґрунтується на сотнях годин інтерв’ю з самою Стюарт і її близькими, а також на її особистих архівах — щоденниках, листах і невиданих раніше відеоматеріалах.

Фільм поринає в дитинство Стюарт, яка виросла в сім’ї робітничого класу, та спонукає нас переосмислити скандал, що призвів до її ув’язнення. Він підкреслює її трансформацію після виходу на свободу в першу справжню інфлюенсерку, яка продовжує захоплювати нові покоління шанувальників.

Джерело: Deadline