sonyazhytkova .7 сентября, 2024 4

Трейлер нового аніме, заснованого на знаменитій манзі Джунджі Іто "Uzumaki", вражає своєю лякаючою атмосферою, що відповідає очікуванням від легендарного автора.

Дія серіалу розгортається в тихому японському містечку Куроузо-чю, де з 28 вересня, а згодом і на платформі Max, глядачі зможуть спостерігати за (не)приємними подіями, що відбуваються з його мешканцями. Кожен з героїв здається приреченим на жахливу долю. Центральною темою є спіраль – символ, що перетворює життя персонажів на безкрайній кошмар. У одній з сцен один з жителів міста захоплюється цією формою, а в іншій група людей зникає у спіральоподібній безодні. Не можна оминути і шокуючу сцену з очима. Трейлер, який ви можете побачити вище, демонструє ці жахливі моменти у всій їхній огидній красі.

Цей проєкт реалізується студією Production I.G. (відомою за такі хіти, як Haikyu та Ghost in the Shell) і відрізняється тривожним чорно-білим стилем, який вдало відображає захоплення Джунджі Іто тілесним жахом. "Uzumaki" обіцяє стати захоплюючим початком осіннього аніме-сезону, що розпочнеться у жовтні. Серед новинок, які можна буде побачити, – другий сезон "Blue Lock", "Dandadan", третя частина "Bleach: Thousand-Year Blood War" і "Dragon Ball Daima".

Джерело: Gamesradar