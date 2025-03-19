sonyazhytkova .19 марта, 2025 3

Prime Video продовжує розширювати свою колекцію адаптацій популярних відеоігор, і одним із найбільш очікуваних проєктів є "God of War". Проте нові заяви шоураннера можуть розчарувати шанувальників цієї епічної саги.

"God of War" на Prime Video стане частиною стратегії компанії перетворювати культові відеоігри на живі телевізійні шоу. Після успіху "Fallout" минулого року Amazon анонсувала кілька нових адаптацій, серед яких і ця. Відеоігра, створена Santa Monica Studio, почалася ще в 2005 році, але особливе визнання отримала після виходу четвертої частини у 2018 році, яка також мала сиквел – "God of War: Ragnarök". Вірогідно, саме ця версія Кратоса, головного героя, і буде адаптована для серіалу.

Проте нещодавні відкриття шоураннера Рональда Д. Мура можуть розчарувати фанатів. В інтерв'ю на шоу Кейт Сакхофф він зізнався, що ніколи не був геймером і навіть не знайомий з цією культовою франшизою. Під час розмови він сказав: "Я не геймер, тому це ще більше ускладнює задачу. Я ніколи раніше цього не робив".

Мур також розповів, що намагався зіграти в одну з частин "God of War", коли погодився стати шоураннером, але його подорож через дев'ять царств завершилася буквально на перших хвилинах. "Я спробував, але сучасні контролери для мене – це як темна магія. Мої діти, звісно, грають, як професіонали", – додав він.

Це зізнання викликало справжній резонанс серед фанатів, адже для багатьох "God of War" – не просто гра, а частина культурного феномену. Однак варто згадати, що аналогічні переживання виникали і щодо "Fallout", поки виконавчий продюсер Джонатан Нолан не поділився, що був фанатом цієї франшизи ще на початку своєї кар'єри.

Але є й хороші новини: серіал вже отримав зелене світло на другий сезон.

Чи побачимо ми "God of War" на екранах? Наразі активно пишуться сценарії першого сезону, а найбільше фанатів хвилює питання, хто ж втілить образ Кратоса. Серед кандидатів на роль – Дейв Батіста, Лієв Шрайбер і навіть оригінальний актор гри Кристофер Джадж.

Незважаючи на зізнання Мура, шанувальники все ще сподіваються, що цей амбіційний проєкт зуміє виправдати їхні очікування.

Джерело: Мovieweb