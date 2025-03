sonyazhytkova .3 марта, 2025 11

Режисер стрічки "Анора" увійшов в історію, отримавши чотири "Оскари" за одну ніч: за "Найкращий фільм", "Найкращу режисуру", "Найкращий оригінальний сценарій" і "Найкращий монтаж".



Таким чином Шон Бейкер повторив досягнення Волта Діснея 1954 року, коли легендарний аніматор також виграв чотири статуетки.

Щоправда, є одна важлива різниця: Бейкер здобув усі свої нагороди за один фільм, тоді як Дісней отримав їх за чотири різні стрічки. Його перемоги включали документальний фільм "The Living Desert", короткометражний документальний "The Alaskan Eskimo", анімаційний "Toot", "Whistle", "Plunk and Boom" і короткометражний художній "Bear Country".

Цей успіх підкреслює багатогранний талант Бейкера — він не лише поставив "Анору", а й сам написав сценарій та змонтував фільм. У Голлівуді рідко трапляється, щоб режисер взяв на себе таку кількість ролей, а ще рідше — щоб це призвело до такого тріумфу.

Джерело: Deadline