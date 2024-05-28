sonyazhytkova .28 мая, 2024 2

Відома своїм виробництвом "Корони", студія Left Bank представляє нове драматичне телешоу, дія якого відбувається у Ліверпулі, де Бін виконає роль гангстера Ронні Філана.

Серед акторів також з'являться Джеймс Нельсон-Джойс, Ханна Онслоу, Джек МакМаллен, Лора Айкман, Кевін Харві, Саоірсе-Моніка Джексон, Майк Нобл, Боббі Шоуфілд, Дарсі Шо і Стівен Уолтерс, створюючи різноманітний і захоплюючий акторський ансамбль.

Серіал, створений Бутчардом та режисером Діббом, відтворює подорож Майкла Кавана (Джеймс Нельсон-Джойс), який працює поруч з Ронні Філаном (Шон Бін). Під час своєї подорожі він знаходить перше кохання та розуміє, що в майбутньому можна отримати все, але й втратити, особливо коли йдеться про розпад його банди.

"Це місто наше" написано головним письменником Бутчардом, а Роббі О'Ніл пише додаткові епізоди. Продюсером є Саймон Малоні. Виконавчі продюсери - Харріс, Ребекка Ходжсон і Сіан МакВільямс за Left Bank, Бутчард і Дібб, та Джо Макклеллан за BBC. Компанія Sony Pictures Television буде розповсюджувати серіал міжнародно.

Джерело: Deadline