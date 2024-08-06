sonyazhytkova .6 августа, 2024 12

Після того, як стрічка "Дедпул та Росомаха" зібрала вражаючі 824 мільйони доларів лише за кілька тижнів, режисер Шон Леві нарешті прокоментував одну з найбільш обговорюваних чуток, що циркулювали ще до прем'єри.

Незважаючи на те, що фільм вже має вражаючий список зіркових гостей, включаючи Уеслі Снайпса, Ченнінга Татума, Дженніфер Гарнер та Блейк Лайвлі, однією з найпомітніших відсутніх зірок залишалася Тейлор Свіфт.

Чутки про те, що Тейлор Свіфт могла з'явитися у супергеройській кінокартині в ролі Даззлера чи Леді Дедпул, активно циркулювали протягом кількох місяців. Однак Шон Леві підтвердив, що ці припущення не мають підстав. В інтерв'ю для Variety режисер пояснив ситуацію і подякував шанувальникам за створення "димової завіси", яка допомогла зберегти справжній сюжет фільму в таємниці.

"Це була одна з найгучніших чуток і найнеочікуваніших. Вона ніколи не відповідала дійсності. Дякую інтернету за створення такої димової завіси чуток і напівправд, яка допомогла зберегти справжні події в секреті", – прокоментував режисер.

Плітки про можливу участь Свіфт у фільмі пов'язані з її близькими стосунками з Раяном Рейнольдсом та Лайвлі, адже вона є хрещеною матір'ю їхніх дітей. Лайвлі та Свіфт познайомилися у 2015 році, і, хоча у кожної зірки є своє життя, їхня дружба залишилася міцною. Шанувальники Свіфт почали обговорювати її можливу появу у "Дедпул та Росомаха" ще на початку 2023 року, а сам Леві ще більше підігрів інтерес, зазначивши раніше в цьому році: "Що я можу сказати? Мене захоплює інтрига".

Джерело: Мovieweb