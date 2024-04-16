sonyazhytkova .16 апреля, 2024 11

У свіжому інтерв'ю режисер пояснив, чому стрічка де головні ролі виконують Райан Рейнольдс та Г'ю Джекман, не можна назвати "Дедпулом 3".

"Кожен день я відчував себе вдячним, адже ми працювали з двома величезними кіноперсонами у їх найбільш іконічних ролях", - розповів Леві журналістам Screen Rant під час CinemaCon. "Це третій фільм про Дедпула, але це не 'Дедпул 3'. Це щось інше, що дуже нагадує Дедпула і Росомаху. Це не спроба скопіювати перші два фільми. Вони були круті, але це пригодницька історія для двох головних персонажів".

Леві вказав на те, що стрічка буде "жорстка" і "смішна", а головна мета полягає в тому, щоб глядачі провели чудовий час у кінотеатрі. Режисер, який також виступає у ролі письменника та продюсера, підкреслив, що попередні покази фільму були надзвичайно обіцяючими.

"Тут не варто чекати великих сюрпризів, але можна відчути бажання прискорити темп там, де це потрібно, і зупинитися для більш глибоких, довших моментів розвитку персонажів", - зауважив він.

"Дедпул і Росомаха" заплановано до виходу у кінопрокат 26 липня 2024 року. Леві є режисером фільму, а співавторами сценарію є Ретт Ріс, Пол Вернік, Зеб Веллс, Рейнольдс та Леві.

Джерело: Deadline