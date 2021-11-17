Таня Гончаренко .17 ноября, 2021 11

Знаменитый американский актер Шон Пенн посетил Киев для съемок своего документального фильма об Украине - сообщает ТСН

Шон побывал на Аллее героев Небесной сотни в самом центре украинской столицы. О самом фильме известно не много, кроме того, что это будет документалка об Украине. Над проектом вместе с Пенном работает украинская съемочная группа.

На данный момент, снимаются интервью с места массового расстрела во время Революции достоинства. Одним из тех, с кем пообщался актер стал ветеран АТО и владелец пиццерии Veterano Pizza Леонид Остальцев, который не упустил возможности сделать селфи со звездой.

В дальнейших планах у Шона Пенна - посетить Мариуполь.