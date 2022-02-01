Таня Гончаренко .1 февраля, 2022 3

Резкая критика в сторону Шона Пенна была со стороны его коллеги - актрисы Тэнди Ньютон ("Мир дикого запада"). Она обозвала его "болтливым дураком" за то, что актер в интервью изданию The Independent высказался на тему излишней женственности мужчин в современной культуре США, - пишет Variety

"Я состою в своего рода клубе, который считает, что мужчины в американской культуре стали дико феминизированными. Я не думаю, что грубость, бесчувственность или неуважение к женщинам имеют какое-то отношение к мужественности или когда-либо имели. Но я и не думаю, что для того, чтобы быть справедливыми по отношению к женщинам, мы должны становиться ими", - заявил в Пенн в интервью.

Свое мнение по поводу этих слов Ньютон выразила в Twitter в ответ на комментарии Пенна.

"Чувак, что ты говоришь? Ты, в натуре, так думаешь? Да ты просто болтливый дурак... Раньше ты был сексуален, но теперь ты просто трагичен. Ты произносишь такое перед своей дочерью!? Бедная маленькая крошка. Слава Богу, ее мама крутая. Пожалуйста, перестаньте портить блеск "Лакричной пиццы" (в которой Пенн сыграл одну из ролей, - прим. ред) этой ерундой" - написала Тэнди.

Как отметили журналисты The Independent, когда Пенн давал это интервью, с ним рядом сидела его дочь. Как только актёр заговорил о женственности современных американцев, она "замолчала и задумчиво уставилась в одну точку".