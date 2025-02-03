sonyazhytkova .3 февраля, 2025 6

Шоста частина легендарної горор серії, яка отримала назву "Пункт призначення: Криваві зв'язки" (Final Destination: Bloodlines), має вийти у прокат цього року. А поки глядачі з нетерпінням чекають повного трейлера, творці стрічки опублікували невеличкий тизер.

У короткому відео показаний стельовий вентилятор, який повільно обертається серед металевих ланцюгів, а на екрані з’являється напис: "Це для фанатів". Такий кадр викликав хвилю обговорень серед шанувальників франшизи, адже він може натякати на нову моторошну сцену смерті.

Деякі фанати припускають, що тизер може бути відсиланням до нестандартного підходу режисерів Зака Ліповскі та Адама Б. Стейна, які здобули цю роботу доволі незвичним способом. Під час онлайн-співбесіди з New Line Cinema вони інсценували власну загибель у стилі франшизи: спочатку уникнули пожежі, але зрештою були "вбиті" падінням вентилятора. Такий креативний підхід вразив студію, і саме так режисери отримали шанс працювати над "Кривавими зв’язками".

У новій частині зіграють Брек Бассінджер, Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес, Рая Кілштедт, Анна Лор і Річард Хармон. Крім того, у фільмі з’явиться покійний Тоні Тодд, який знову виконає роль таємничого Вільяма Бладворта завдяки використанню архівних матеріалів.

Сюжет розгортається у 1960-х роках, коли жінка передбачає обвал будівлі та рятує групу людей від неминучої загибелі. Через десятиліття її онука також починає бачити видіння смерті своїх близьких і поступово розуміє, що за цими подіями стоїть щось більше, ніж просто випадковість.

"Пункт призначення: Криваві зв'язки" вийде у кінотеатрах 16 травня 2025 року, обіцяючи нову порцію напруження, фатальних збігів і несподіваних поворотів.

Джерело: Gamesradar