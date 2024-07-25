sonyazhytkova .25 июля, 2024 3

"Що ми робимо в тіні" був номінований на премію Еммі за кожен із п’яти сезонів, і тепер, після оголошення номінацій для п'ятого сезону, творці шоу вирішили оголосити дату виходу фінальної частини.

Шостий сезон розпочнеться 21 жовтня о 22:00, а перші три епізоди будуть доступні одразу. Наступні вісім серій виходитимуть щотижня, і кожен епізод буде доступний для перегляду наступного дня на Hulu.

Отже, що чекає на глядачів у новому сезоні? Чи буде змога побачити нові пригоди Нандора Незламного, Ласло Крейвенсворта, Наді Антипаксос, Гільєрмо де ла Круза, Коліна Робінсона та Гіда?

Офіційний опис фінального сезону розповідає: "Після короткого періоду, коли Гільєрмо був справжнім вампіром, він переосмислює своє життя. Хто він тепер, якщо не слуга, готовий на все заради того, щоб догодити своєму Господареві з надією одного дня стати вампіром? Водночас, вампіри теж задумуються над своїм існуванням. Коли їхній колишній сусід повертається після 50-річної сплячки, вони розуміють, як мало досягли за останні півстоліття - жодної мети не реалізовано, жодна мрія не втілена, жодна частина Нового Світу не підкорена (за винятком їхньої вулиці та частини Ешлі-стріт)".

Джерело: Мovieweb