sonyazhytkova .19 октября, 2024 5

Nickelodeon оголосив про вихід четвертого та п’ятого сезонів популярного анімаційного шоу, яке є спінофом "Губки Боба Квадратні Штани".



Спочатку шоу отримало замовлення на 26 епізодів, а в березні 2022 року Nickelodeon анонсував ще 26 епізодів другого сезону під час його старту. Згодом було вирішено розділити другий сезон на два, а нове продовження, оголошене на панелі "Губки Боба" на NYCC, також включає 26 епізодів, повторюючи структуру попереднього замовлення.

Дванадцятий епізод другого сезону вийшов в серпні, а на початку цього тижня стартував третій сезон, супроводжуваний масштабним святковим спеціалом.

"Шоу Патріка Зірки", другий спіноф "Губки Боба", розповідає про пригоди Патріка (озвучує Білл Фагербекке) та його родини, які постійно стикаються з його нестандартними ідеями та сюрреалістичними витівками. Під час панелі "Шоу Патріка Зірки" було представлено уривок з нового епізоду "Дякую, але без Дня Подяки", де герої святкують це свято з родиною Bunny у Клопноді. Глядачі можуть очікувати на нові захоплюючі пригоди у світі, повному несподіванок.

Джерело: Deadline