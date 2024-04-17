sonyazhytkova .17 апреля, 2024 5

У свіжому інтерв'ю, присвяченому чверті століття з дня виходу на екрани мультсеріалу, він висловив свої думки щодо того, як довго має тривати шоу.

"Наразі я не бачу вагомої причини зупинятися. Люди все ще люблять це. Це робить людей щасливими і фінансує деякі хороші справи", - зазначив Макфарлейн у інтерв'ю з Los Angeles Times. "Це значна сума, яку можна витратити на підтримку Rainforest Trust, і в той же час ви все ще можете насолодитися вечерею в цей вечір".

Він продовжив: "Були часи, коли я вважав, що час завершувати. Але зараз ми на швидкості виходу на новий рівень. Наразі мені не відомо, що могло б спонукати до припинення на цьому етапі, якщо аудиторія не втратила зацікавленість. Якщо цифри свідчать про те, що люди втратили інтерес, то може з'явитися причина. Але наразі цього ще не сталося".

Мультсеріал "Грифіни" вийшов на каналі Fox у січні 1999 року, але був скасований після двох сезонів. Проте пізніше мережа вирішила дати шоу ще один шанс і випустила третій сезон, перш ніж його остаточно закрити. Незважаючи на перешкоди, повторне висвітлення на Cartoon Network та випуск DVD надали серіалу другий подих, зробивши його культовим серед фанатів.



Пізніше Fox знову підхопила "Грифінів" і випустила четвертий сезон у травні 2005 року. З того часу шоу регулярно виходить кожен рік, і продовжує радувати глядачів, аж до свого нинішнього 22-го сезону.

Макфарлейн озвучує Пітера Гріффіна, Браяна Гріффіна, Стюї Гріффіна і Гленна Квагмайра. Сет Грін надає життя Крісу Гріффіну і Нейлу Годману. Олекс Борштейн озвучує Лоїс Гріффіна, Тришу Таканава, Лоретту Браун і матір Лоїс, Барбару П'ютершмідт. Міла Куніс озвучує Мег Гріффін.





Джерело: Deadline