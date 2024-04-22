sonyazhytkova .22 апреля, 2024 2

Творчиня популярного серіалу, нещодавно розповіла про несподівані труднощі, пов'язані з палкими прихильниками шоу.

Співчуття глядачів серйозно впливає на особисте життя Шонди Раймс, змушуючи її звернутися до посилених заходів безпеки. У розмові з The Sunday Times (через THR), вона розповіла про темну сторону фанатизму під час презентації першої частини третього сезону "Бріджертони". Раймс, яка створила такі хіти, як "Скандал" і "Як уникнути покарання за вбивство", визнала глибокі зв'язки між шанувальниками та її персонажами, розуміючи, що ці вигадані фігури часто стають для глядачів свого роду друзями.

Вона сказала: "Соціальні мережі змінилися. У фанатів є глибокі емоції, і я завжди розуміла це. Я розумію, що персонажі стають для них рідними. Вони також були моїми вигаданими друзями. Тому я про них і писала. І я вважаю, що люди мали дуже сильні емоції стосовно того, що відбувалося з їхніми 'друзями'. Але згодом це набуло дивних відтінків".

Творчиня розповіла про зміну у поведінці фанатів протягом років, яка стала більш тривожною через розширення соціальних мереж. Початкове палке захоплення перетворилося на щось лякуюче. Після завершення сезонів реакція деяких глядачів ставала все агресивнішою, і це наростало до того, що Раймс стала отримувати загрози смерті. Ця тривожна ситуація змусила її внести значні зміни у свої особисті заходи безпеки.

Після того як Раймс покинула посаду шоураннерки "Анатомії Грей" у 2015 році, вона зізналася, що підтримка від друзів, які також стикалися з подібними викликами, допомогла їй подолати складну ситуацію. "У мене були надзвичайно цінні друзі, які пережили аналогічні випробування. Вони поділилися зі мною своїми досвідами, що дозволило мені побачити ситуацію з іншого боку. Вони наголосили, що якщо ти не можеш жити повноцінним життям, то це не життя взагалі".

Джерело: Мovieweb