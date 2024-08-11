sonyazhytkova .11 августа, 2024 5

Після стриманого фіналу другого сезону "House Of The Dragon" шоураннер Райан Кондал в інтерв'ю IGN прокоментував фінал і запевнив, що довге очікування третього сезону буде виправданим.



Перший сезон "House Of The Dragon" стартував у жовтні 2022 року, завоювавши глядачів захоплюючою політичною драмою та епічними драконами. Другий сезон, який не постраждав від страйків WGA та SAG-AFTRA, вийшов у червні 2024 року після майже дворічної паузи, і знову залишив фанатів в очікуванні продовження. Тепер глядачам доведеться терпляче чекати ще довше на третій сезон.

Другий сезон "House Of The Dragon" витратив багато часу на підготовку до грандіозної морської битви з "Вогню і Крові" Джорджа Р. Р. Мартіна, але завершився несподівано спокійно, що розчарувало багатьох глядачів. В коментарі про фінал і третій сезон Кондал зазначив:





"Ми готуємося до важливої події в сюжеті, яка стане нашим найбільшим досягненням. Ми прагнули мати достатньо часу та ресурсів, щоб реалізувати її на найвищому рівні, що має справді захопити фанатів. Ми також хотіли створити очікування. Тому просимо вибачення за тривале очікування, але з нашою командою ми готові до вражаючої реалізації Битви за Гуллет".

Інтерв'ю Кондала, яке відбулося наступного дня після завершення сезону, пролило світло на його роль як шоураннера та складнощі великомасштабного виробництва. Хоча соціальні мережі переповнені дискусіями та спекуляціями про майбутній сезон, фанати з нетерпінням чекають на його вихід, сподіваючись, що він виправдає їхні найвищі очікування.

Джерело: Мovieweb