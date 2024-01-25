sonyazhytkova .25 января, 2024 8

Під час другого епізоду сиквелу культового серіалу глядачам запам'яталася вражаюча візуальна картина. Моторошний центральний елемент - 'труп', став справжнім витвором мистецтва, який був виготовлений під час режисерської діяльності Іси Лопес.

Лопес надала своєму серіалу унікальний вигляд, поєднуючи льодові пейзажі з захоплюючим сюжетом, який змушує застигати кров у жилах глядачів.

У докладній бесіді з TVLine, режисерка розкриває витончений процес створення 'трупу'. Вона черпала натхнення з жахливих образів "Божественної комедії" Данте та динамічних форм скульптур ренесансу.

Лопес і її команда вирушили на творчий шлях, щоб втілити цей холодний візіонерський твір у життя. Метою було створити сплетену масу кінцівок та облич, так замотаних і прихованих льодом, що точна кількість тіл залишалася загадкою. Ця неоднозначність - не просто візуальний вибір, але й стратегія наративу, що заглиблює у головоломку, яка оточує серіал.

Шоуранер і її творча група об'єднали традиційне мистецтво та новітні технології в процесі створення 'трупу'. Вони користувалися зразками романської скульптури та релігійних полотен для натхнення. Важливу роль відіграв відділ протезування, що перетворив концепції на жахливу реальність. Тіла сканували в 3D, друкували та виготовляли з силікону, дбаючи про деталі, включаючи волосся, для досягнення максимального реалізму. Лопес підкреслює, що весь дизайн був інспірований мученими тілами романської скульптури та образами душ у Аді, намагаючись створити загадковий вузол плоті та кінцівок, замотаних в привидний лід, де точна кількість тіл залишалася невідомою.

Джерело: Мovieweb